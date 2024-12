Sassari dice addio all'ex sindaco Marco Fumi

Politica sassarese in lutto per la scomparsa, a 83 anni, dell'ex sindaco socialista Marco Fumi, primo cittadino dal 1988 al 1990.

Fumi aderì al Psi negli anni Sessanta, diventando presto dirigente provinciale e regionale. Dopo lo scioglimento del partito, prima entrò in Federazione democratica, quindi nei Democratici di sinistra e infine nel Partito democratico.

Divise la sua vita fra la politica e la scuola, dove fu insegnante e poi dirigente scolastico.

Fu eletto consigliere comunale a Sassari nel 1980 e rimase a Palazzo Ducale per tre legislature consecutive, fino al 1995.

Prima di essere nominato sindaco ricoprì la carica di assessore all'urbanistica. Divenne primo cittadino subentrando a Raimondo Rizzu e quando svestì la fascia tricolore lasciò l'incarico al suo successore, Franco Borghetto, in una lunga stagione tutta socialista alla guida della città.



