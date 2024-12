Mercatini e pista di pattinaggio per il Natale in Costa Smeralda

Dopo il successo della prima edizione del 2023 ritorna "Natale a Porto Cervo", con i mercatini di Natale allestiti nella passeggiata del borgo smeraldino dall'11 dicembre 2024 sino al 6 gennaio 2025. Il programma di eventi, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda e sostenuto e sponsorizzato da Smeralda Holding, è inserito nel calendario "Incanto di Natale" del comune di Arzachena, che prevede un ricco programma di manifestazioni nella cittadina e in tutti i borghi.

La grande novità dell'edizione 2024 di Natale a Porto Cervo sarà la pista di pattinaggio allestita nella piazzetta degli Archi e il concerto pre-Capodanno live in Piazzetta a Porto Cervo domenica 29 dicembre.

"Prosegue la costante sinergia con il Comune di Arzachena nel creare un'offerta di eventi per la destinazione in altre stagioni rivolta alla comunità locale, ai consorziati e ai turisti che auspichiamo siano sempre più numerosi anche nella stagione invernale", dichiara Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda e CEO di Smeralda Holding. "Siamo entusiasti della collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda per la realizzazione di un calendario di eventi natalizi che non solo celebra le festività, ma riesce anche a creare un forte legame con tutta la comunità arzachenese - dichiara Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena -. Questo programma coordinato abbraccia il centro storico, animato dal suggestivo villaggio di Babbo Natale, e si estende alle località di Cannigione, Baja Sardinia e Porto Cervo, arricchite dalla variegata proposta del Consorzio Costa Smeralda".

L'inaugurazione è fissata l'11 dicembre alle 17,30 con un intenso programma con l'accensione dei Mercatini di Natale e dell'albero posizionato nella Passeggiata. Finale nel segno della Befana che lunedì 6 gennaio, alle 18, si materializzerà per la gioia dei più piccoli distribuendo caramelle e carbone.

Il programma completo è consultabile sul sito del Consorzio Costa Smeralda, www.consorziocostasmeralda.com



Riproduzione riservata © Copyright ANSA