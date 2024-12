Fiamme distruggono chiosco ristobar sulla spiaggia di Is Arutas

Un incendio ha completamente distrutto un chiosco bar sulla spiaggia di is Arutas, nel litorale di Cabras (Oristano). L'allarme è scattato alle 6 di questa mattina: sul posto i Vigili del Fuoco di Oristano che sono riusciti mettere in sicurezza un uomo di 56 anni che si trovava all'interno della zona del chiosco che ancora non era stata raggiunta dalle fiamme. Il 56enne è stato poi affidato alle cure del 118.

Le operazioni di spegnimento si son protratte per diverse ore con due autobotti che hanno garantito le risorse idriche utili allo spegnimento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le dinamiche dell'incendio son al vaglio del nucleo investigativo antincendi territoriale dei VVFF, non è esclusa l'ipotesi di un corto circuito.



