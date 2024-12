Basket: Dinamo corsara a Venezia, i sassaresi vincono 84-78

Capolavoro Dinamo a Venezia: il Banco di Sardegna Sassari espugna il campo della Reyer vincendo per 84-78 dopo una partita quasi perfetta.

Straordinaria la prova dei biancoblu, che pur privi degli infortunati Udom e Sokolowsky, gioca domina nel primo tempo con un super Halilovic e un Fobbs tornato in palla dopo alcune gare leggermente sottotono. Così a metà gara Sassari ha scavato un prezioso vantaggio di 10 punti (47-37) contro la seconda migliore difesa del campionato.

Nel terzo quarto Venezia ha un sussulto di orgoglio piazza un parziale di 21-11 e pareggia i conti (58-58).

Sassari barcolla ma non cede e nell'ultimo quarto lotta palla su palla e punto su punto. Renfro e Halilovic devono abbandonare il campo gravati di cinque falli, lasciando il reparto lunghi sulle spalle del giovane Vincini difende con grinta, limita l'esuberanza di Kabengele sotto canestro, e mette a segno 4 punti fondamentali.

Nel interminabile finale fatto di time out, falli sistematici e tiri liberi, la spunta la Dinamo che con la freddezza di un super Bibbins (19 punti) e di capitan Bendizius porta a casa la prima vittoria in trasferta del campionato per la squadra di coach Markovic.

Da encomiare le prestazioni di Fobbs (19 punti) e Cappelletti (11), ma è tutta la squadra a far vedere in campo il proprio valore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA