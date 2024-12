La protezione civile regionale della Sardegna ha prorogato l'allerta meteo per piogge e temporali per tutto lunedì 9 dicembre (sino alle 23:59).

L'avviso di codice giallo di criticità ordinaria per il rischio idrogeologico riguarda tutta la parte sette settentrionale e occidentale dell'Isola a esclusione del sud e sud est. In particolare l'allerta è scattata nei distretti di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.



