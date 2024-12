Sotto grande cipresso il presepe all'Orto Botanico di Cagliari

Si rinnova il tradizionale presepe realizzato all'interno dell'Orto Botanico dell'Università di Cagliari, tra grandi alberi, arbusti, bulbose ed erbe provenienti dall'Africa, dall'America, dall'Asia e dall'Australia. Non mancano i numerosi rappresentanti della flora mediterranea che convivono con successo negli spazi dell'Orto Botanico.

Le statue in terracotta della tradizione asseminese sono state sistemate all'ombra del cipresso di palude, un grande albero presente nell'Orto Botanico sin dalla fondazione. Si tratta di un esemplare che nel suo paese d'origine, il nord America, vegeta in zone paludose affondando le radici nel fango.

Alla base del grande fusto la natività e i personaggi ben dialogano al riparo dei lunghi rami che portano foglie che nel periodo invernale cambiano colore, dal verde brillante al ruggine, prima di cascare al suolo conferendo allo spazio circostante una suggestiva colorazione.

Il presepe è stato realizzato dai giardinieri e dal personale tecnico del Centro Hortus Botanicus Karalitanus dell'ateneo cagliaritano ed è visitabile sino al 12 gennaio 2025, dal martedì alla domenica nelle ore di apertura al pubblico dell'Orto Botanico (dalle 9 alle 16, chiuso il lunedì per riposo settimanale).



