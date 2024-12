Scontro fra tre veicoli alle porte di Nuoro, muore un 74enne

Un uomo di 74 anni originario di Orune, è morto questo pomeriggio poco dopo le 15, in un incidente stradale avvenuto alle porte di Nuoro. Coinvolti tre veicoli, due auto e un furgone, che si sono scontrati davanti a un negozio di autoricambi e gommista: ancora da accertare le cause. Sul posto sono intervenuti i vigilie del fuoco di Nuoro, il 118 e la Polizia per i rilievi. Forti rallentamenti al traffico per la chiusura temporanea della strada che porta in città



