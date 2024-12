Allerta nell'Isola per venti di burrasca, pioggia forte e neve

La Protezione civile regionale, nel confermare le previsioni meteo, ha pubblicato un avviso di allerta in Sardegna per burrasca di maestrale, pioggia battente e neve intorno agli 800 metri valido fino alle 21 domani, giorno dell'Immacolata.

"La situazione sinottica europea - si legge nel bollettino - è caratterizzata dalla presenza di un profondo sistema ciclonico con minimi chiusi, sia al suolo che in quota, localizzati sul Mare del nord. A partire dalle prossime ore, il sistema ciclonico si muoverà verso sud-est raggiungendo l'Italia centro-settentrionale tra le giornate di oggi (7 dicembre) e domani (8), favorendo l'afflusso di aria fredda di origine polare sul Mediterraneo centro-occidentale".

Così, dalla tarda serata di oggi fino a quella di domani "la Sardegna sarà interessata da venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca sulle fasce costiere occidentali e settentrionali e sui rilievi maggiori. Il fenomeno "sarà accompagnato da mareggiate sulle coste esposte".

"Durante lo stesso periodo - segnala sempre la Protezione civile - si prevedono precipitazioni localmente anche elevate, in particolare sulla Sardegna settentrionale e centro occidentale. Le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere di rovescio nel corso della notte e prevalentemente stratiformi durante la giornata". Attesa anche la neve nelle zone centrali dell'Isola, sui rilievi, e non sono esclusi fiocchi bianchi a quote relativamente basse, intorno agli 800 metri. Contestualmente, è stata anche diffusa un'allerta di colore giallo per rischio idrogeologico in tutta la regione, fatta eccezione per Baronia, Ogliastra e Sarrabus.



Attesi 15 centimetri di neve sul Gennargentu

Dalle prime ore di domenica le montagne le Gennargentu potrebbero risvegliarsi sotto una coltre di neve alta anche 15 centimetri. I fiocchi bianchi inizieranno a cadere già sugli 800 metri ma scenderanno copiosi superati i 1000 mt, nella Sardegna centrale. Qualche spruzzata di neve è attesa anche tra domenica a lunedì.

Secondo l'ufficio meteo dell'Aeronautica militare dalla notte tra sabato e domenica un'aria molto più fredda di estrazione polare dovrebbe non solo portare precipitazioni molto abbondanti e rapide ma temperature sottozero nelle aree al di sopra dei mille metri.

"Le massime di domenica andranno avvicinarsi di molto alle minime che sono tra gli 8-10 gradi - spiegano i meteorologi - si stanno instaurando correnti di maestrale molto intense che rinforzeranno già da sabato sera. Domenica sui rilievi le raffiche di vento potranno arrivare a 100 km orari e in alcune aree più esposte nel nord e a occidente si potranno raggiungere i 90 km/h".

Questa instabilità, che poterà anche pioggia, rimarrà tale sino almeno a mercoledì, "con temperature piuttosto basse".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA