Nei giorni di sabato 7 e 14 dicembre 2024, dalle 9 alle 16, è prevista la chiusura alla circolazione veicolare nel viale Diaz (direzione via Roma), nel tratto compreso tra il viale Cimitero e via Della Stazione Vecchia.

L'ordinanza dirigenziale n. 2994/2024 è stata disposta per consentire l'esecuzione di interventi nell'ambito dei lavori per la realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA