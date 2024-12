A Enrico Pau con rogo Montiferru il Fiorenzo Serra Film Festival

"S'umbra 'e su fogu" del regista cagliaritano Enrico Pau ha vinto il Fiorenzo Serra Film Festival 2024 nella sezione lungometraggi. È il racconto corale del devastante incendio che ha colpito il Montiferru tre anni fa divorando 13mila ettari di terra, boschi e pascoli. Il cineasta sceglie la lingua sarda "per dare voce - spiega - ai pensieri e alle parole che mi hanno 'visitato' durante i giorni delle riprese". Accompagnano le immagini le polifoniche dei tradizionali canti sacri per un personalissimo omaggio alla natura ferita.

Per la sezione Antonio Simon Mossa menzione speciale a "Cara a su 'entu" di Andrea Deidda. Il film è incentrato sul sogno realizzato o ancora da realizzare di alcuni fantini sardi: correre il Palio di Siena. L'edizione di quest'anno del concorso internazionale sul cinema etnografico, ha raccolto circa 300 film da America, Asia ed Europa. Due le sezioni: una a tema, "Fuoco, la scintilla della cultura umana", e una a soggetto libero, intitolata ad Antonio Simon Mossa vinto da "La ciel, la terre et l'homme" della tedesca Caroline Reucker e da "Acuatenientes" dei colombiani Andres Gil e Michael Avila.

Enrico Pau, presente alla cerimonia, ha voluto dedicare la vittoria all'attore Tino Petilli, scomparso nei giorni scorsi.

Antonello Zanda, direttore del Centro servizi culturali di Cagliari della Società Umanitaria-Cineteca sarda, che organizza il premio con il laboratorio di Antropologia visuale "Fiorenzo Serra" di Sassari, ha annunciato che l'anno prossimo, in occasione del ventennale della scomparsa del cineasta sassarese, ne verrà ripubblicata la biografia curata dal giornalista Gianni Olla nel 1997. I premi sono stati assegnati nella cerimonia conclusiva nell'aula magna del dipartimento di Storia, scienze umane e della formazione dell'Università di Sassari.



