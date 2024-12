Sud Top Wine, il miglior rosso è di Mamoiada

È sardo il miglior rosso premiato alla sesta edizione di Sud Top Wine. Il riconoscimento l'ha conquistato il Barbagia Rosso Igt "Ghirada Ocruarana" 2022 della Cantina Teularju di Mamoiada.

Il concorso, organizzato da Cronache di Gusto, inserito nella formula itinerante dell'evento Taormina Gourmet On Tour che per la prima volta ha fatto tappa a Palermo, valorizza l'eccellenza vinicola delle sei regioni del Sud Italia: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Sono 69 i vini premiati che saranno promossi in degustazioni esclusive sia in Europa che negli Stati Uniti, rafforzando così la presenza dei vini del Sud Italia sui mercati internazionali.

La Sardegna ha ottenuto altri riconoscimenti. Vini bianchi sardi a base di Vermentino: 1°classificato Vermentino di Gallura Docg Superiore Bèru 2022 - Siddùra; Winner Vermentino di Sardegna VRM 2021 - Quartomoro di Sardegna; Winner Vermentino di Gallura Docg Superiore Massaieddu 2023 - Tenute Satta; Vini rossi sardi a base di Cannonau, 1°classificato Barbagia Igt Rosso Ghirada Ocruarana 2022 - Teularju; Winner Barbagia Igt Rosso Ghirada Istevene 2020 - VikeVike; Winner Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2021 - Antonella Corda; Spumanti, Winner Solais Metodo Classico - Cantina Santadi.



