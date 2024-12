Si chiude con tre concerti la stagione Amici della Musica

L'Associazione Amici della Musica di Cagliari chiude la stagione concertistica con tre appuntamenti. Sul palco del Teatro Carmen Melis, a Cagliari, saliranno il Quartetto Adorno, Matthias Ziegler e Boris Begelman.

Il 5 dicembre, alle 19, è la volta del Quartetto Adorno per una serata dedicata alla musica da camera con un programma che spazia tra Ravel, Barber e Dvorak. Il 12 dicembre, alle 19 si esibisce il flautista svizzero Matthias Ziegler, con un programma che mescola sonorità moderne e sperimentazione con composizioni di Kessler e dello stesso Ziegler. La stagione chiuderà i battenti il 19 dicembre, sempre alle 19, con il violinista Boris Begelman che si esibirà in un programma solista dal titolo evocativo "Sei Solo", con musiche di Biber e Bach.

Amici della Musica pensa già al triennio 2025-2027. Se gli ultimi tre anni hanno permesso di intraprendere un percorso di ricerca sulla musica medievale proponendo agli spettatori spettacoli con strumenti d'epoca, i prossimi avranno come tema di fondo l'interpretazione, aspetto che caratterizza e differenzia in maniera riconoscibile il concerto di ogni artista. Il primo filone di spettacoli che verrà proposto agli spettatori nel prossimo triennio farà riferimento alle suites e partite per strumento solo di Bach (violino, pianoforte e violoncello), per un totale di 8 spettacoli.

Nel prossimo triennio particolare attenzione verrà data ancora una volta alle tradizioni musicali del territorio, gli Amici della Musica proporranno almeno uno spettacolo all'anno nel quale saliranno sul palco i rappresentanti delle principali forme di musica tradizionale della Sardegna come le launeddas e il canto a tenore.



