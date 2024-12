Sfiducia a Bartolazzi, M5s 'patetico da chi ha lasciato macerie'

"Trovo del tutto strumentale questa mozione di sfiducia, perché è fatta dalle stesse persone che fino a otto mesi fa avevano in mano la sanità e l'hanno lasciata in macerie. Sono curioso di conoscere le motivazioni e rispondere punto su punto su tutte le contestazioni". Replica così il capogruppo in Consiglio regionale del M5s, Michele Ciusa alla mozione di sfiducia presentata da tutti i gruppi di centrodestra, in testa Fdi, contro l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi per la situazione diventata "insostenibile" della sanità in Sardegna.

E arriva anche la nota di tutti i vertici del movimento in Sardegna: "È veramente comico, se non patetico, che a chiedere la sfiducia dell'assessore Bartolazzi siano gli esponenti delle forze politiche che negli ultimi cinque anni hanno portato allo sfascio la sanità sarda - ribadiscono -. Le condizioni in cui versano gli ospedali dell'isola e i presidi sul territorio stanno ancora patendo gli effetti nefasti dell'immobilismo e della mala gestione che ha caratterizzato la scorsa legislatura.

Chi fino a ieri ha avuto la responsabilità di governo, oggi, senza memoria e senza vergogna, sale in cattedra a dare lezioni".

Nessun passo indietro: "Eravamo e restiamo compatti al fianco del nostro assessore che sta lavorando con tutta la determinazione possibile per rilanciare la sanità sarda e per restituire ai cittadini il diritto alla salute".

Resta da capire la reazione del resto della maggioranza, che in parte ritiene eccessiva, fuori dai microfoni, la mozione. Ma si attende la linea del Pd, che proprio questa sera riunisce la direzione regionale a Oristano, un incontro convocato proprio sul tema della sanità. A intervenire sarà tra gli altri la presidente della commissione consiliare Carla Fundoni incaricata insieme al collega del Bilancio Alessandro Solinas, di ridisegnare i contorni del testo di legge di riorganizzazione delle Asl, fermo in commissione.



