Salvatore Lorenzoni presidente dell'Ordine medici di Sassari

Salvatore Lorenzoni è stato eletto nuovo presidente dell'Ordine dei medici di Sassari.

Lorenzoni, che succede all'uscente Nicola Addis, si insedierà il 1° gennaio 2025 e rimarrà in carica fino al 2028.

Il nuovo presidente è specialista in Medicina legale e delle assicurazioni, direttore della struttura complessa di Medicina legale dell'Asl Sassari e direttore del dipartimento di Prevenzione area medica dell'Asl sassarese.

Al suo fianco come vice presidente ci sarà Nicola Addis, con tutto l'esecutivo e il Consiglio dell'Ordine.

Come segretario è stato confermato Salvatore Zaru, direttore della struttura complessa di Medicina interna dell'Asl di Nuoro, e come tesoriera Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari.



