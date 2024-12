Quartu, contest di corti sull'amore realizzati con smartphone

A Quartu la terza edizione del 'Phone video festival'. Film e documentari sì, ma realizzati con i telefonini. Il tema di quest'anno è 'L'Amore ai tempi dello smartphone'. I video iscritti al contest potranno essere inviati entro il 19 dicembre. La novità di quest'anno è il concorso dedicato alla fotografia. Il direttore artistico è Giovanni Columbu, assessore comunale alla Cultura negli anni Novanta. L'appuntamento è a Casa Olla, in via Eligio Porcu 29, nelle serate del 27, 28 e 29 dicembre. Sarà l'occasione per premiare i registi vincitori.

Il contest cinematografico di cortometraggi girati esclusivamente con lo smartphone è aperto a tutti, professionisti e semplici appassionati. Bisogna essere maggiorenni. L'opera dovrà essere corredata da un titolo e avere una durata minima di 20 secondi e massima di 3 minuti. Per il primo classificato è previsto un premio di 1500 euro, per il secondo 500 e altrettanti per il vincitore del premio speciale assegnato dalla giuria popolare. Per l'edizione 2024 è stata indetta una manifestazione di interesse per partecipare alla giuria dei giovani. Per le immagini premio di 200 euro per la foto vincitrice.

"Le storie - ha esordito l'assessora alla Valorizzazione del Territorio Rossana Perra - che vengono raccontate rappresentano le persone e sono frutto di studio, lavoro, sacrificio. Questo contest intende dare un'occasione ai registi in erba. Sarà una bella occasione per mettere in evidenza quanto quest'arte possa essere potente". Columbu è sicuro. "L'impegno è massimo per rendere la manifestazione sempre più incisiva - ha detto -, con contenuti di qualità, attuali e universali, per contribuire ad alimentare la vitalità della città e del contesto regionale. Il tema di questa edizione, l'Amore, è ben riassunto nelle due immagini scelte per le locandine. Una richiama le storie classiche, da sempre le più diffuse nel cinema; l'altra è una nota immagine di Magritte, con i due amanti dentro una dimensione non tradizionale, dentro l'incertezza, nel mistero di questo sentimento. È la dimostrazione di come questo grande tema possa essere affrontato sotto diversi profili".



