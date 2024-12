Nel sud Sardegna la comunità energetica 'La terra del sole'

Si chiama La Terra Del Sole la Comunità energetica rinnovabile attiva in Sardegna per contribuire al processo di transizione energetica e permettere agli aderenti di beneficiare di un incentivo statale che potrà variare in base alle proprie abitudini di consumo.

La Terra Del Sole, supportata da Enel nella gestione operativa, ha a disposizione un impianto fotovoltaico da 200 kWp, per la condivisione di energia pulita.

Oggi il Sud Sardegna fa da apripista nello sviluppo della prima configurazione nella comunità energetica La Terra del Sole con una realtà innovativa che coinvolge i Comuni di Barrali, Furtei, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Villamar, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti.

Aderendo alla CER, piccole e medie imprese, enti pubblici e del terzo settore e soggetti privati contribuiscono allo sviluppo delle energie rinnovabili riducendo l'impatto ambientale, a favore di un modello energetico sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

La partecipazione è volontaria e aperta ed è possibile aderire alla CER La Terra Del Sole presso lo Spazio Enel nel territorio a SANLURI, VIA CARLO FELICE 231 e attraverso tutti i punti Enel che saranno all'uopo allestiti.



