Gdf Cagliari sequestra quasi 2 tonnellate di botti illegali

Due sardi e due campani denunciati e oltre 1.700 kg, quasi 2 tonnellate, di giochi pirotecnici sequestrati. E' il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Cagliari che ha scoperto un giro di giochi pirotecnici illegali che dalla Campania finiva a Cagliari.

Le indagini sono partite qualche mese fa a seguito del sequestro di un pallet di 700 kg giochi d'artificio provenienti dalla Campania. I militari delle Fiamme gialle hanno effettuato il controllo in una ditta di spedizioni a Cagliari, scoprendo che i 'botti' erano stati custoditi e trasportati in violazione delle più elementari norme sulla sicurezza. E' stato poi individuato il luogo in cui venivano stoccati i giochi pirotecnici illegali: due container piazzati in una zona di Sant'Avendrace "all'interno di un'area recintata e delimitata da muri tesi a limitare la possibilità di essere monitorata dagli "occhi indiscreti" delle Forze dell'ordine". all'interno i militari hanno sequestrato un''altra tonnellata di 'botti illegali'.

Al termine dell'operazione sono stati sequestrati complessivamente oltre 1.700 kg di artifici pirotecnici illegalmente detenuti-prodotti, di cui oltre 180 kg di polvere pirica. Sono state denunciate 4 persone, per fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di materiale esplodente, nonché per violazioni delle norme di pubblica sicurezza.



