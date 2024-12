Basket: la Dinamo perde in casa contro Bilbao in Europe Cup

Una Dinamo tutta cuore e carattere ha sfiorato la clamorosa impresa ieri sera al PalaSerradimigni contro Bilbao, nella prima partita della seconda fase della Europe cup. I sassaresi sotto di 18 punti a metà del terzo quarto (49-67) e con gli ospiti in assoluto controllo della gara, hanno rimontato lo svantaggio fino a -1 a 50 secondi dalla sirena finale (86-87), fallendo l'aggancio e il sorpasso. Alla fine si sono dovuti arrendere 89-91 agli spagnoli, ma hanno dimostrato di avere finalmente trovato un'identità e una dimensione da squadra vera. Bilbao ha vinto con merito. Perché è stata avanti per tutta la partita, tranne per un paio di minuti del secondo quarto quando la Dinamo è riuscita a portarsi sul +4 (32-28).

I ragazzi di coach Markovic però hanno lottato con tutte le forze, pur privi dei due infortunati Udom e Sokolowsky.

Straordinaria la partita di Tambone (che ha segnato 17 punti con 5/8 da 3 punti, 4 rimbalzi, 6 assist e 25 di valutazione), e del play Bibbins (19 punti e 6 assist). Sono mancati invece i punti di Fobbs (2/7 al tiro) e di Giovanni Veronesi (0/4) rimasto a secco dopo tre o quattro partite ad alto livello.

"Sono felice di come i ragazzi soffrono, si compattano, di come hanno voluto rimontare. Nel primo tempo abbiamo giocato molto soft gli abbiamo permesso di poter muovere la palla, dove ci hanno punito in tutte le situazioni. Molto meglio nel secondo tempo, abbiamo giocato bene, abbiamo aggredito in difesa, abbiamo avuto spirito, se combattiamo e rimaniamo uniti possiamo vincere le partite", ha commentato Markovic a fine gara.

Domenica Dinamo di nuovo in campo a Venezia per la decima giornata del campionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA