Todde, 'Grillo è come Crono, mangia i suoi figli'

"Lo ridico in maniera netta, a me di Grillo non interessa nulla, io sono preoccupata e interessata alla mia comunità, al fatto che dobbiamo definire chi siamo. Poi se qualcuno guarda semplicemente al passato perché vuole fare come Crono che si mangia i suoi figli, non è un problema mio".

Replica così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, ex vice presidente del M5s e tra i protagonisti del nuovo corso del movimento, alle parole di Beppe Grillo che nei giorni scorsi l'ha attaccata.

"Abbiamo definito chi siamo con un bellissimo evento che è stato quello di Nova - ha aggiunto rispondendo ai giornalisti a margine dell'approvazione a Cagliari del ddl sulle aree idonee alle rinnovabili -, stiamo lavorando per definire i nostri principi, i nostri valori, i nostri programmi e ciò che porteremo nell'agenda nazionale, regionale o ovunque possiamo esprimere degli amministratori. Quindi noi siamo concentrati sul futuro".



