Procargius a Seulo, tra allevamento montano e foreste

Un braciere sempre acceso, storie, aneddoti e il sapore della tradizione: dal 6 al 15 dicembre, torna a Seulo con "Procargius". È la terza edizione: una festa in onore dell'allevamento di montagna e delle ricchezze agroforestali con dieci giorni di convegni, mostre, laboratori, degustazioni. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale "Su Scussorgiu": è un viaggio alla riscoperta delle antiche tecniche di lavorazione della carne, con un focus sulle tradizioni agropastorali e gli allevamenti allo stato brado.

Al centro della manifestazione, un grande braciere sempre acceso, non solo per riscaldare l'atmosfera, ma anche per permettere ai visitatori di cucinare la propria carne e vivere un momento di condivisione. Le edizioni precedenti di Procargius hanno richiamato turisti, esperti del settore e allevatori da tutta la Sardegna.

"Per il terzo anno riaccendiamo il nostro fuoco ma in verità l'abbiamo tenuto sempre acceso- spiega Fabio Puddu, presidente de Su Scusorgiu - Complice l'entusiasmo delle precedenti edizioni, quest'anno abbiamo ampliato il già ricco programma e creato le condizioni per vivere insieme a noi la nostra avventura di montagna. Parleremo di turismo, di allevamento, di enogastronomia. E coinvolgeremo in ogni modo chi vorrà raggiungerci per vivere insieme qualche giorno di esperienze e di tranquilla allegria: questo è il nostro modo di vivere questo angolo di Sardegna».



