Energia: Todde 'dorsale metano tramontata ma supereremo carbone'

"La dorsale del metano in Sardegna è definitivamente tramontata", lo ribadisce la presidente della Regione Alessandra Todde a proposito della strategia energetica della Regione, nel giorno del via libera definitivo al disegno di legge sulle aree idonee per le rinnovabili.

Rispondendo all'ANSA, la governatrice è netta: "Parlare a me di dorsale del metano è abbastanza bizzarro, considerando che in un'altra veste ho fatto una battaglia importante affinché non ci fosse un'infrastruttura che attraversasse da nord a sud l'intera Sardegna. Era quello che pensava la precedente giunta", sottolinea all'indomani di un nuovo tavolo tecnico al Mase sul decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2022, impugnato dalla Giunta Solinas. E spiega: "Noi ci siamo trovati un decreto che impugnava il Dpcm Sardegna, che di fatto parlava di un unico rigassificatore a Porto Torres e poi di un'infrastruttura che attraversava tutta la Sardegna - ricostruisce -. Noi ci siamo posti in una modalità diversa, abbiamo convinto anche la presidenza del Consiglio dei ministri e il Mase a seguirci in questo ragionamento e per questo motivo abbiamo sospeso in maniera congiunta, fino a marzo, la sentenza che doveva esserci proprio sull'impugnazione del decreto, per riuscire ad avere una strategia congiunta".

In che cosa consiste? "In due entry point, due rigassificatori - spiega la governatrice -: uno a Porto Torres e uno a Oristano, anche perché in quello previsto di Portoscuso ci sono difficoltà tecniche oggettive. Da qui porteremo il gas dove serve, quindi nei poli industriali. Lì dove sappiamo che serve il gas e sarà chiaramente nostra cura farlo arrivare".

"Ci serve energia programmabile e sappiamo che le fonti rinnovabili non lo sono - precisa - quindi l'idea che almeno una delle due centrali a carbone possa essere convertita a turbogas è una speranza. Siamo determinati a superare il carbone, sappiamo che il gas è un'energia di transizione, abbiamo le idee chiarissime su come dobbiamo procedere, dobbiamo chiaramente costruire le infrastrutture che porteranno da Oristano al polo industriale di Portovesme e poi a Macchiareddu ma la dorsale è definitivamente tramontata".



