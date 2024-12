Si ribalta il trattore, ferito un agricoltore 63enne di Lanusei

Incidente sul lavoro intorno alle 15 in località Usulada nelle campagne di Lanusei. Un agricoltore di 63 anni è rimasto ferito a una gamba mentre lavorava col trattore che si è ribaltato. Sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 che ha trasportato l'uomo, non in pericolo di vita, all'ospedale Brotzu di Cagliari dove gli è stata riscontrata un trauma da schiacciamento. Nel luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'evento.



