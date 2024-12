Riapre mensa universitaria a Cagliari,500 posti e cucina celiaca

Oltre 500 posti a sedere, la possibilità di preparare 5.000 pasti al giorno e una cucina dedicata alla preparazione di alimenti per celiaci. Sono alcune delle caratteristiche della rinnovata mensa universitaria di via Premuda a Cagliari, che riapre dopo due anni e si aggiunge a quelle di piazza Michelangelo e via Trentino. La struttura è stata inaugurata questa mattina anche se gli interventi - il costo complessivo è di 2,9 milioni di euro finanziati con fondi Fsc 2007/2013 e cofinanziati dall'Ersu - si concluderanno tra febbraio e marzo del prossimo anno.

"Questa riqualificazione rappresenta un passo fondamentale per migliorare i servizi e il benessere dei nostri giovani La mensa è stata portata a una capienza di 500 posti a sedere e può esprimere fino a 5.000 pasti al giorno. Una capacità produttiva rilevante - sottolinea il direttore generale dell'Ersu Raffaele Sundas - ma abbiamo cercato di impegnarci per restituirla con una qualità migliore, che possiamo cogliere al di là dell'ammodernamento degli spazi".

La nuova mensa si sviluppa su tre piani: al piano terra c'è la cucina grande 245 metri quadri, accanto 80 metri quadri di zona lavaggio e poi 900 metri quadri di zona distribuzione, oltre ai bagni. Al primo piano 520 metri quadri di sale studio per gli studenti e gli uffici, nel seminterrato spogliatoi e area per lo stoccaggio degli alimenti. Tra le novità anche la seconda cucina dedicata esclusivamente alla preparazione di pasti per celiaci.



