Rapine nei negozi in centro a Sassari, l'arrestato è un 18enne

È un 18enne sassarese l'autore di due rapine messe a segno sabato sera in due minimarket del centro storico di Sassari. Il giovane è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia locale, intervenuti dopo l'allarme lanciato dal primo commerciante.

La prima rapina è stata compiuta in un negozio di via Università: il 18enne, con il volto coperto, ha minacciato il titolare con un coltello da cucina con una lama di 20 cm. Il commerciante è scappato per chiedere aiuto alla stazione mobile della polizia locale in piazza Castello e il giovane si è portato via l'incasso di circa 100 euro. Gli agenti hanno individuato il rapinatore in via Roma e quando è entrato nel secondo minimarket per compiere il secondo colpo, sono entrati in azione e lo hanno arrestato.

Il 18enne, sospettato di essere l'autore anche di un'altra rapina avvenuta venerdì in un altro negozio del centro storico, è stato poi trasferito nel carcere di Bancali e oggi comparirà davanti al giudice per la direttissima.



