Nuova unità operativa contro l'abbandono di rifiuti a Cagliari

Nuove forze in campo contro l'abbandono dei rifiuti. Il Comune di Cagliari ha attivato da domenica un'unità operativa all'interno del Corpo della Polizia Locale denominata Sezione Igiene urbana. È composta da un funzionario e da 9 istruttori di Polizia Locale. Gli obiettivi: intensificare le attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento e gestione dei rifiuti in città. Previste attività di accertamento e sanzioni. Con possibile ricorso alle autorità giudiziarie nei casi previsti dalla normativa vigente.

La sezione opera in stretta collaborazione con il Servizio Igiene del suolo. Con questa nuova struttura - spiega il Comune - l'amministrazione intende dare un segnale forte contro l'abbandono dei rifiuti, che continua ad avere un impatto diretto sulla qualità di vita dei cittadini e sull'immagine stessa della città, incidendo sul decoro e sulla pulizia del territorio comunale. Secondo quanto previsto ogni trimestre, il comandante della Polizia Locale e il dirigente del Servizio Igiene del suolo definiranno le linee guida per le attività di vigilanza. Questi report, che verranno redatti almeno ogni 3 mesi, avranno anche lo scopo di informare la cittadinanza sui risultati ottenuti e sullo stato dell'ambiente urbano. La sede della nuova Sezione è situata negli uffici comunali di via Ampere a Pirri.

Il sindaco Massimo Zedda, nominato una settimana fa delegato Anci nazionale all'Ecologia, al riciclo e al riuso dei rifiuti spiega che "il ripristino della Sezione Igiene urbana dopo 3 anni, rientra tra gli interventi che consentiranno un presidio nelle strade, un monitoraggio costante e l'erogazione di sanzioni nei confronti di chi abbandona i rifiuti. Una città pulita e decorosa determina un risparmio di risorse pubbliche e minori spese per tutte e tutti, consente anche di avere un'immagine positiva per le cittadine e i cittadini, le imprese, le attività commerciali e per i turisti". Per l'assessora all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi, "l'istituzione della Sezione Igiene urbana rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un'azione amministrativa che mira a risolvere in modo efficace e tempestivo le criticità legate alla gestione dei rifiuti, restituendo alla città di Cagliari un ambiente più pulito e vivibile".



