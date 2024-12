Lavori in Aula, Consiglio regionale chiede ospitalità al Comune

L'Aula del Consiglio regionale chiuderà dal prossimo venerdì 6 dicembre e fino a circa metà gennaio 2025 per consentire i lavori di sistemazione dell'impianto audio e di votazione elettronica, guasto sin dai primi mesi della legislatura precedente. Lo conferma il presidente Piero Comandini annunciando che le sedute che sarà necessario svolgere, si terranno nell'aula di Palazzo Bacaredda, sempre in via Roma, sede del Consiglio comunale di Cagliari.

"Dopo cinque anni - spiega il numero uno dell'Assemblea sarda - c'è la necessità di sistemarlo, per questo ho ritenuto opportuno sospendere i lavori dell'Aula dopo l'approvazione della legge sulle aree idonee. Abbiamo scelto di fare i lavori durante il periodo delle feste natalizie in modo da influire il meno possibile sui lavori del Consiglio regionale - precisa Comandini -: i cittadini non lo sanno, da cinque anni i sistemi di votazione non funzionano e siamo continuamente costretti a utilizzare metodi arcaici che portano via molto tempo e allungano il processo di approvazione delle norme, il nuovo sistema permetterà di essere più celeri nell'esprimere le votazioni, con meno errori nei conteggi".

"Il blocco non impedirà assolutamente, però - chiarisce il presidente -, di continuare i lavori delle commissioni e tutte le altre attività che i consigli regionali devono fare durante il loro mandato".

Nello scorso mese di agosto l'Aula era stata chiusa una prima volta per consentire i lavori di sistemazione dell'impianto video, che garantisce lo streaming pubblico. Resta da capire quali saranno i provvedimenti che verranno discussi a dicembre a Palazzo Bacaredda - c'è già l'accordo con l'amministrazione Zedda che ospiterà i consiglieri in trasferta.

Come filtrato da più parti della maggioranza, dopo l'ok al ddl sulle aree idonee non sarà la Finanziaria ad avere la priorità, ma la sanità. E lo conferma lo stesso presidente del Consiglio: "Nell'aula del consiglio comunale si porteranno i temi pronti per essere esaminati, ovvero l'esercizio provvisorio e la sanità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA