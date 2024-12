La solidarietà a tavola per aiutare i bambini del Burundi

Una cena solidale per dare una mano ai bambini, ma anche a donne, uomini e giovani del Burundi.

La organizza da nove anni, sotto Natale, Salvatore Lotta, direttore commerciale dell'Orto di Eleonora, azienda oristanese del settore ortofrutticolo. La tavola sarà imbandita il 7 dicembre nella palestra comunale di San Nicolò d'Arcidano.

"Il ricavato sarà devoluto alla San Filippo Neri onlus che opera nel paese africano, il più povero al mondo, dove la popolazione vive al limite della sopravvivenza, mancano gli alimenti primari, medicinali, acqua, energia elettrica", racconta Lotta, che diverse volte all'anno vola in Burundi per portare aiuti materiali e far sentire la sua presenza. Su questa realtà africana l'azienda sarda ha incentrato la sua attenzione, portando avanti importanti progetti di sviluppo socio economico e culturale. Hanno già aderito alla cena 800 persone, il costo è di 30 euro.

Un gesto di solidarietà che può andare anche a beneficio del caseificio nato quest'anno in Burundi, dove si produce il formaggio derivato da latte di capra e messo in piedi grazie all'Orto di Eleonora, seguito direttamente da Lotta insieme alla onlus sarda i Giardinieri di Sicomori. "Un progetto che punta a portare conoscenza e sapere, per dare la possibilità di fare impresa", spiega ancora l'ideatore dell'iniziativa solidale.

L'azienda, che ha sede a Terralba, ha chiamato a raccolta le imprese del territorio che hanno offerto i loro prodotti per poter dar vita a un menu gustoso e genuino. Prima della cena lo studioso e scrittore Bernardo De Muro proporrà la lettura del suo cantico: "Scritto - svela - sull'onda dell'emozione per questa forma di solidarietà umana l'ho intitolato Il sogno". Un titolo evocativo che rimanda alla missione dell'Orto di Eleonora. "È importante sostenere questo paese anche e soprattutto creando occasioni di sviluppo, per questo - chiarisce Lotta - serve l'aiuto di tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA