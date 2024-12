Il libro come arte, 70 opere in mostra al Muacc di Cagliari

Sarà inaugurata giovedì 5 dicembre alle 18 la mostra Book As Art. I libri, le artiste, terzo capitolo del progetto pluriennale promosso dal Muacc, Museo delle arti e delle culture contemporanee dell'Università degli Studi di Cagliari. La nuova esposizione, nasce dalla collaborazione con la Galleria Gramma_Epsilon di Atene e vede protagoniste settanta opere, in forma di libro, di oltre cinquanta artiste.

Il progetto ha l'obiettivo di "restituire" alla storia culturale del XX e del XXI secolo le ricerche artistiche delle donne, per secoli tenute ai margini del sistema culturale, in un orizzonte di istanze divenute ineludibili nel panorama internazionale degli studi e per l'attuale dibattito storico-critico.

La collettiva Book As Art. I libri, le artiste ha previsto una prima tappa alla Gramma_Epsilon di Atene nel 2023 e viene ora presentata in un'edizione ampliata e rinnovata, appositamente studiata per il museo universitario di Cagliari. I due momenti espostivi saranno documentati in un catalogo in doppia lingua, Italiano e Inglese.

Come tutti i progetti del MUACC, Book As Art. I libri, le artiste coinvolge in maniera diretta le studentesse e gli studenti di UniCa, contribuendo a rafforzare le loro conoscenze e competenze specialistiche.

Gli studenti del corso di "Storia delle esposizioni e delle pratiche curatoriali" della Laurea Magistrale in Storia dell'Arte hanno partecipato attivamente alle diverse fasi di realizzazione della mostra ed elaborato le schede di approfondimento relative alle artiste. Il progetto di allestimento scaturisce dall'esito di un workshop promosso nell'ambito del percorso formativo della SSBAP Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, con il coordinamento scientifico di Caterina Giannattasio, direttrice della Scuola, e Giovanni Battista Cocco.

La mostra sarà visitabile fino al 28 marzo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA