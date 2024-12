Cane caduto tra le rocce recuperato dopo 24 ore di lavoro

Ci sono volute 24 ore di lavoro per recuperare un cane da caccia caduto all'interno di una fenditura di una roccia, in località Murdega, nelle campagne di Ballao. Da ieri mattina, intorno alle 10:30, la squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mandas, le squadre specializzate dei Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il personale abilitato Usar-m per la manovra di estricazione con l'utilizzo di particolari attrezzature in dotazione, hanno operato tutta la notte per salvare l'animale. Il cane, impaurito ma salvo, è stato restituito al legittimo proprietario.

Video Cane caduto tra le rocce, salvo dopo 24 ore







