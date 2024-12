Basket: la Dinamo si rituffa in Europe Cup e sfida Bilbao

Dopo la carica di adrenalina e complimenti arrivata con la vittoria di domenica contro Trieste, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari torna in campo domani sera per la prima partita della seconda fase di Europe Cup. Al PalaSerradimigni, ore 20.30, la sfida è contro il quotatissimo Basket Bilbao, in un girone di ferro che, oltre agli spagnoli include due squadre francesi, Cholet (finalista lo scorso anno) e Le Portel.

I ragazzi di coach Markovic sono arrivati alla seconda fase della Fiba Europe Cup con un percorso netto di sei vittorie in sei partite. Lo stesso risultato ottenuto da Cholet e Bilbao.

Gli avversari di domani sono guidati dal 2022 da coach Jaime Ponsarnau, e nella passata stagione sono arrivati in semifinale in Fiba, perdendo contro i tedeschi dello Chemnitz, poi vincitori del torneo.

La Dinamo anche domani avrà un roster limitato: Udom è fuori per la frattura a un piede e solo all'ultimo momento si dovrebbe sapere se Sokolowsky, assente domenica, potrà essere a disposizione di Markovic.

Se il sostituto naturale, Veronesi, continuerà a sfoderare prestazioni da mvp come quella contro Trieste, il gioco non ne risentirà. Ma un uomo in meno comporta ovviamente un problema nelle rotazioni e un maggiore dispendio di energie per il resto della squadra.



