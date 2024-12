Autonomia: Todde, Consulta ritiene fondate ragioni ricorso sardo

"La Corte costituzionale ha confermato oggi l'incostituzionalità di numerosi passaggi della legge sull'autonomia differenziata ritenendo fondate le ragioni illustrate nel ricorso sardo. Questa legge non si può applicare automaticamente alle Regioni speciali come la Sardegna". Così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde in merito al deposito della sentenza della Consulta numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull'autonomia differenziata.

"Come più volte dichiarato, la Sardegna non può accettare una legge che mina la sua specialità, che la danneggia e che rappresenta una minaccia per il principio fondamentale di uguaglianza tra tutti i cittadini - aggiunge - Per come è stata pensata, questa è una legge che favorisce le Regioni più ricche a discapito dell'equità e della solidarietà nazionale oltre che delle prerogative costituzionali che ci sono state riconosciute attraverso il nostro Statuto. La Sardegna si è battuta con tutti gli strumenti possibili per difendere la Costituzione, i diritti, l'uguaglianza e la dignità dei sardi e di tutti i cittadini. E lo continuerà a fare".



