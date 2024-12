La polizia locale di Sassari ha arrestato ieri un uomo sospettato di avere messo a segno diverse rapine in negozi del centro storico.

L'uomo agiva da solo minacciando con un coltello i commercianti per farsi consegnare l'incasso. In alcuni casi i negozianti, terrorizzati, non hanno nemmeno denunciato le rapine.

I particolari dell'operazione saranno rivelati in una conferenza stampa che si terrà in mattinata la Comando della polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA