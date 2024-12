Adiconsum, da Antitrust niente di fatto su algoritmi prezzi voli

"Niente di fatto dall'Antitrust sul fronte degli algoritmi usati dalle compagnie aeree e che determinano i prezzi dei voli da e per la Sardegna". Lo afferma Adiconsum Sardegna, che ha visionato il Rapporto preliminare realizzato dall'Agcm e pubblicato ieri nell'ambito dell'Indagine conoscitiva su "Algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali da e per la Sicilia e la Sardegna".

"L'Antitrust, se da un lato rileva anomalie nella formazione dei prezzi dei voli per la Sardegna, con sensibili rialzi nel periodo estivo e durante le feste di Natale e Pasqua, dall'altro non è riuscita a definire con esattezza il peso degli algoritmi sulla formazione delle tariffe, e ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento - spiega il presidente Giorgio Vargiu - Tuttavia l'Autorità ha confermato in pieno le nostre denunce circa i forti rincari che si registrano in determinati periodi dell'anno, e che aggravano la spesa per chi deve raggiungere la Sardegna in aereo".

"Il mancato intervento risolutivo da parte dell'Antitrust sul tema, porterà anche questo Natale ad un salasso sul fronte dei voli da e per la Sardegna, e non impedirà le solite speculazioni sulla pelle di chi decide di rientrare sull'isola in aereo per trascorrere le feste con la propria famiglia", conclude Vargiu.

Scrive l'Antitrust nel suo rapporto: "Le analisi svolte hanno evidenziato la tendenza a un significativo aumento dei prezzi in alcuni periodi dell'anno, in particolare in alcune giornate a ridosso di festività (es. Pasqua, Natale e Capodanno), fine settimana, ponti e nel periodo estivo. Ad esempio, il 20 agosto i voli in partenza sia dalla Sicilia che dalla Sardegna avevano un prezzo medio di circa 140-160 €; il 40-50% circa dei passeggeri ha pagato oltre 150 € (in particolare il 20-30% ha pagato tra 150 e 200 € e il 10-20%] ha pagato più di 200 euro). Nel periodo natalizio, il prezzo medio per i voli inbound verso la Sicilia raggiunge, il 23 dicembre, un livello di 160-180 € e oltre il 60-70% dei passeggeri ha pagato più di 150 € (in particolare il 20-30% ha pagato tra 150 e 200 € e il 30-40% più di 200 €). Nello stesso giorno, in Sardegna, il prezzo medio per i voli inbound è di circa 100-120 €, con una percentuale preponderante di biglietti (circa il 60-70%) collocati nella fascia media (tra 50 € e 100 €). Tale esito appare coerente con la presenza di Osp in Sardegna".



