Venticinque grifoni in voliera Villasalto, liberazione nel 2025

Altri 30 grifoni sono stati accolti dal progetto "LIFE Safe for Vultures" con capofila il dipartimento di Veterinaria dell'Università di Sassari, e trasferiti nella voliera di ambientamento di Villasalto, nel Gerrei, da dove saranno liberati in primavera.

Venticinque di loro, 13 femmine e 12 maschi, tutti nati nel 2024, provengono dal centro Amus di Villafranca de los Barros, in provincia di Badajoz, nella comunità autonoma dell'Estremadura, e contriuiranno al programma di ripopolamento dei grifoni nel Sud Sardegna, in un'areale in cui storicamente hanno avuto casa e svolgevano importanti funzioni eco-sistemiche per gli allevamenti estensivi, estinguendosi nel secondo dopoguerra per una serie di concause.

I volatili sono arrivati a Porto Torres, sono stati presi in consegna dall'agenzia Forestas, partner del progetto, e portati nel Centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, a Sassari. Qui il personale specializzato ha provveduto all'accoglienza e alla sistemazione degli animali per qualche giorno nella voliera di Monte Minerva, nel territorio comunale di Villanova Monteleone, per poi procedere al trasferimento a Villasalto.

Nella struttura realizzata all'interno del cantiere boschivo di Cea Romana sono arrivati anche altri cinque individui, tre provenienti dall'Olanda e due dalla Cechia.

I 30 grifoni ospitati nella voliera di Villasalto sono il terzo contingente che approda nel Gerrei. Tra aprile e ottobre LIFE Safe for Vultures ha consentito il rilascio nel Sud Sardegna di 35 grifoni. Le loro abitudini alimentari e i loro spostamenti sono continuamente monitorati dagli studiosi e dai monitoratori del progetto. Tra qualche mese potranno unirsi a loro anche i nuovi arrivati.



