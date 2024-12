Usb restituisce banconote da 3 euro a Governo, sit-in a Cagliari

In piazza per restituire i 3 euro in più delle pensioni al governo Meloni: L'Usb Sardegna ha promosso un presidio davanti alle poste centrali di Cagliari dove un gruppo di dirigenti sindacali hanno distribuito ai pensionati, che da oggi ritirano l'assegno, una riproduzione semiseria di una banconota da "3 euro al mese" e un volantino nel quale si legge " No grazie! non vogliamo elemosine".

"Il messaggio è che vogliamo pensioni dignitose e non prese in giro. Questa è un'offesa per i pensionati e soprattutto per le classi più disagiate - dice Enrico Rubiu dell'Usb - Non possono prenderci in giro. Abbiamo lavorato una vita e se devono fare gli aumenti, devono farlo in base all'adeguamento del costo della vita. Dal 2021 ad oggi c'è stato un aumento del costo della vita del 17%. La signora Meloni e questo governo che in campagna elettorale ci promettevano 1.000 euro a tutti, oggi fanno un aumento di 3 euro. È sempre lì a sbraitare che stiamo fomentando odio contro il Governo, contro di lei. Questa è un'offesa, è una vergogna. Adesso i pensionati al minimo passeranno da 614 euro a 617 euro al mese".

Rubiu ricorda anche gli ultimi dati sulla rinuncia alle cure: "I pensionati e soprattutto le classi più disagiate oggi rinunciano alle cure perché non hanno i soldi per potersi curare. Soprattutto qui in Sardegna dove ormai le liste d'attesa sono infinite. Se veramente stai male sei costretto a chiedere un prestito per poterti curare. L'alternativa è non curarti e morire. Spesso succede proprio questo",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA