Sei start up isolane a Tokyo per cercare investitori e partner

Sei startup innovative sarde sono da oggi a Tokyo per prendere parte all'ILS - Innovation Leaders Summit, una delle principali manifestazioni mondiali per lo sviluppo e la crescita delle startup e PMI innovative, in programma dal 2 al 5 dicembre 2024 nel centralissimo grattacielo Toranomon Hills della capitale giapponese.

Giunto alla dodicesima edizione, ILS offre alle aziende partecipanti una piattaforma ideale per attrarre investitori, partner, venture capitalist, business angels e altri attori chiave provenienti dai principali mercati asiatici come Giappone, Cina, Hong Kong e Singapore. Si tratta di un evento che riesce a generare in media più di 3.000 meeting B2B attraverso una piattaforma di matchmaking messa a disposizione dagli organizzatori. Le sei startup sarde, selezionate dall'Agenzia ICE, usufruiscono di un contributo a fondo perduto assegnato mediante avviso pubblico dall'assessorato dell'Industria della Regione, a copertura delle spese necessarie alla partecipazione.

"Già da tempo - ha commentato l'assessore dell'industria, Emanuele Cani.- stiamo lavorando sul mercato asiatico, con la partecipazione a fiere e altre iniziative, una sorta di warm-up per preparare le nostre imprese in vista dell'evento clou che sarà l'Expo 2025 di Osaka. L'Innovation Leaders Summit - ha spiegato Cani - sarà un'occasione per offrire nuove opportunità di crescita alle aziende sarde che operano nel campo dell'innovazione e per consolidare il punto di forza della Sardegna nei mercati internazionali, rappresentato - ha concluso l'assessore, dal connubio fra tradizioni millenarie e tecnologia".

Il prossimo appuntamento in attesa dell'Expo sarà la storica piattaforma internazionale del food & beverage Foodex Japan, in programma a marzo a Tokyo.



