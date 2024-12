Sassari, in arrivo 1,5 milioni per il Conservatorio Canepa

Arriva un milione e mezzo di euro per ristrutturare gli edifici del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Il finanziamento, concesso dal ministero dell'Università, consentirà di attuare opere di rinnovamento della struttura di piazzale Cappuccini, tra cui il miglioramento della qualità ambientale, con particolari interventi sull'acustica delle aule dell'ultimo piano e in generale dello storico edificio cinquecentesco, sede dell'istituzione di alta cultura sassarese.

Sono previsti interventi anche sulla fruibilità dello spazio Risset, il chiostro del Canepa, attualmente impraticabile, che potrà quindi ospitare conferenze e concerti con l'installazione di una pergola bioclimatica al posto dell'attuale copertura in ferro e plexiglass. Si potrà inoltre procedere all'efficientamento energetico degli ambienti.

"Il Conservatorio di Sassari - spiega il presidente Ivano Iai - offre già da tempo un ampio programma a supporto delle persone con disabilità, il diritto di accedere al percorso Alias per gli studenti in transizione di genere ed è stata appena avviata l'istruttoria per la predisposizione del Gender Equality Plan.

Sono ormai consolidati - aggiunge - i regolamenti interni che disciplinano l'interazione umana corretta e rispettosa, finalizzata a favorire lo sviluppo della personalità individuale, il rispetto dei ruoli, la riduzione delle asimmetrie per ragioni di età, genere, orientamento sessuale e ideologico, credo religioso, condizioni personali".



