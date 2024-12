La Sardegna cresce del 19% nelle Dop, prima tra Sud e isole

La Sardegna è la regione che nel 2023 cresce di più nel sud e nelle isole per quanto riguarda l'economia a denominazione di origine: incremento del 19% rispetto all'anno precedente. Un balzo nettamente superiore ai pur ottimi risultati di Abruzzo (+10,6%), Campania (+2,9%) e Sicilia (+2,2%). Sono alcune cifre del XXII Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole Dop Igp e Stg.

Nel settore che comprende cibo e vino l'isola è al nono posto in Italia con in valore economico di 682 milioni di euro.

Se poi si guarda la graduatoria relativa al solo cibo la Sardegna è addirittura in quarta posizione. Con un valore economico di 539 milioni e uno scatto in avanti tra il 2022 e il 2023 che supera il 23%.

Sul risultato incidono sicuramente i risultati del Pecorino Romano con una crescita che sfiora il 31% Per quanto concerne invece il solo comparto vino il valore della produzione, secondo il report, è di 143 milioni, cifra che però non spalanca alla Sardegna le porte della top ten. L'isola in questa graduatoria si ferma all'undicesimo posto.



