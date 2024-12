Elodie e Irama illuminano il Capodanno di Castelsardo

Un doppio colpo che guarda soprattutto ai più giovani. Dopo lunga trattativa il comune e la pro Loco di Castelsardo, avvalendosi della regia di Event Sardinia, hanno trovato l'accordo per il Capodanno con Elodie, la regina del pop italiano e anche attrice rivelazione, e Irama, il rapper che è sul podio degli artisti di Sanremo per copie vendute e certificate dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Due artisti che rientrano nello spirito del bando per il Capodanno 2024 dell'assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che il comune di Castelsardo, assieme ad Alghero, Cagliari, Olbia e Sassari, si è aggiudicato, per la fascia A, quella dei grandi eventi con piani di sicurezza di oltre 10 mila spettatori.

Nei prossimi giorni ulteriori dettagli sul Concerto di Capodanno.

Per il sindaco Maria Lucia Tirotto sarà "un capodanno spumeggiante e che rende Castelsardo protagonista dell'ultima notte dell'anno italiano. Un evento che si fa spazio tra i grandi Capodanno d'Italia grazie ad artisti di prim'ordine del panorama nazionale, in linea col nostro progetto amministrativo quello cioè di inserire Castelsardo nelle grandi vetrine dell'intrattenimento dell'isola e non solo. Un progetto che abbiamo iniziato a costruire già dal nostro insediamento estivo".

L'arrivo del 2025 sarà salutato oltre che dalla musica di Elodie e Irama anche dagli ormai tradizionali fuochi d'artificio dalle terrazze del Castello dei Doria. Per dicembre è previsto anche un ricco programma allestito per le Feste Natalizie e il Capodanno, con tanti eventi in grado di accontentare tutti i gusti e tutte le età.



