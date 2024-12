Cadavere vicino a un canale in campagna, è giallo a Serramanna

Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina nelle campagne di Serramanna, nel sud Sardegna.

Il corpo era vicino a un canale che si era da poco asciugato.

Una persona che transitava nella zona lo ha visto e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che attendono di effettuare tutti i rilievi per stabilire le cause della morte.

Il corpo, da quanto si apprende, viste le condizioni era da qualche giorno all'aperto. Tutta la zona è stata transennata per consentire di effettuare le operazioni.



