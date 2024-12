Bietti racconta 'Il pipistrello', operetta di Johann Strauss Jr

È tra le più famose e rappresentate operette. Il pipistrello di Johann Strauss Jr ritorna al Teatro Lirico di Cagliari. Va in scena venerdì 13 dicembre alle 20.30, terzo titolo della Stagione lirica e di balletto. Repliche Il 14 dicembre alle 19, il 15 alle 17, il 18 alle 20.30, il 19 alle 19, il 20 alle 20.30, il 21 alle 17, il 22 alle 17. La Fondazione ha affidato al divulgatore e musicologo Giovanni Bietti il compito di presentarla al pubblico. L'incontro è in programma venerdì 6 dicembre, alle 17, al Carmen Melis, ridotto del Lirico. L'ingresso alla presentazione è libero.

Compositore e pianista, oltre che musicologo, Bietti è un collaboratore esterno dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. Tiene conferenze e in particolare concerti-conferenze, direttamente al pianoforte, in numerosi enti musicali italiani.

Conduce inoltre "Lezioni di Musica", l'iniziativa di divulgazione musicale che va in onda settimanalmente su Rai-Radiotre, ed è il curatore del ciclo omonimo dal vivo che attira migliaia di persone negli spazi dell'Auditorium-Parco della Musica di Roma.

Le composizioni di Bietti sono state eseguite in diversi festival. Come musicologo ha pubblicato saggi e revisioni di spartiti. Nel 2012 è uscito il suo volume "Ascoltare la musica classica: la Sinfonia in Haydn, Mozart, Beethoven", e, nel 2013, il suo saggio beethoveniano, "Ascoltare Beethoven". Ha collaborato per oltre dieci anni con la casa discografica Philips Classics.



