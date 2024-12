Apre residenza per anziani a Villacidro, prima nel territorio

Una nuova residenza per anziani da ottanta posti letto a Villacidro. L'apertura è stato annunciata dall'azienda friulana Sereni Orizzonti. La struttura di via Einaudi si sviluppa su tre piano. Le camere singole e doppie sono tutte fornite di bagno, televisioni, impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica.

Il primo piano è composto da una sala polivalente, una palestra con relativo spogliatoio, l'area fisioterapia, due ambulatori medici, lo spogliatoio per gli operatori, una sala culto ed una zona parrucchiere. Al piano terra si trovano invece gli uffici, il locale lavanderia ed una grande cucina. L'esterno è dotato di un ampio parcheggio privato sia per operatori che per parenti in visita e di un giardino con percorso speciale Alzheimer.

Nella residenza opera un'équipe multidisciplinare qualificata che assicura agli ospiti assistenza infermieristica e medica.

"Garantirà un servizio di fondamentale importanza per il comune di Villacidro e per l'intero territorio - spiega Federico Sollai, sindaco di Villacidro - La nuova RSA è un passo in avanti per la provincia e per l'intera regione: colmerà un'esigenza di assistenza sanitaria particolarmente sentita da tutto il territorio del Medio Campidano. Sarà, infatti, la prima a sorgere nel territorio della provincia e per questo motivo il servizio permetterà di mantenere gli ospiti, ed in particolare gli anziani degenti, vicino alla comunità di appartenenza e ai propri cari: la qualità della vita di un paese si sviluppa intorno ai servizi che offre, per cui siamo molto felici di questa nuova apertura".



