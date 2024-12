Al Poetto la Lido City Nature Race, 30 ostacoli in 10 km di gara

Un percorso di 10 chilometri con il superamento di oltre 30 ostacoli: una competizione personale, atletica e agonistica per aggiudicarsi un posto in classifica valido per la qualificazione alle gare della Nature Race Series anche in visto della finale mondiale negli USA nel 2025.

Domenica via al Poetto alla Lido City Nature Race di Cagliari, la competizione Ocr(Obstacle Course Race) organizzata dalla ASD Run For Joy Sardegna, col patrocinio del Comune di Cagliari e in collaborazione con Msp Sardegna e lo stabilimento balneare Il Lido.

Oltre cento i partecipanti. Molti i big da Stefano Colombo alla francese Capucine Bertrand. E poi Maria Antonietta Mariani, Laura Pagano, Angelo Fattacciu e Bruno Fresu tra gli isolani. Il tracciato si snoda tra Poetto, Sella del Diavolo, Cala Mosca, Faro, la Torre del Prezzemolo e Fortino di Sant'Ignazio. Come tutte le Nature Race, anche la gara di Cagliari si compone di due moduli base: una Hard Race competitiva di circa 10 km dedicata agli atleti più esperti e agli agonisti che avranno l'obbligo di superare gli ostacoli, e una Easy Race dedicata ad appassionati e famiglie che vogliono trascorrere una giornata praticando sport su un percorso identico a quello della hard ma senza l'obbligo di superamento degli ostacoli. C'è anche la Young Race, una gara progettata appositamente per i ragazzi dai 9 ai 14 anni su un percorso di 1,5 km pieno di divertimento e ostacoli su misura.

Partenza e conclusione al Lido. Gli atleti della hard race partiranno con al polso quattro bracciali che dovranno tentare di conservare fino alla fine della gara. A ogni ostacolo non superato il giudice presente taglierà un bracciale e la classifica finale sarà stilata sulla base del tempo di arrivo e del numero di bracciali conservati. Per consentire lo svolgimento della manifestazione e preservare la sicurezza pubblica in programma modifiche alla circolazione veicolare nell'area tra Marina Piccola e Calamosca.



