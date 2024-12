A Venezia il docufilm sul cantu a cuncordu di Santu Lussurgiu

Un viaggio nella tradizione del canto a cuncordu di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, in Sardegna. È il tema del documentario Mantènnere: Custodire il Suono del Sacro, diretto dall'etnomusicologo e regista Diego Pani. Sarà presentato in anteprima assoluta il 5 dicembre al Cultural Flow Zone di Venezia. Mantènnere esplora il rapporto tra due generazioni di cantori della Confraternita del Rosario: il Cuncordu 'e su Rosàriu, che dagli anni '70 accompagna i rituali della Settimana Santalussurgese, e un gruppo di giovani confratelli che ne stanno raccogliendo l'eredità nel contesto contemporaneo.

Il documentario di 52 minuti è stato realizzato grazie alla borsa di studio "Diego Carpitella", assegnata dall'Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Proprio per questo motivo il film verrà presentato durante la rassegna Sguardi Musicali, organizzata annualmente dalla Fondazione. "Manténnere" è prodotto dall'etichetta Talk About Records, e la sua realizzazione è stata supportata dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico.

L'anteprima del documentario del 5 dicembre al centro CFZ di Venezia è inserita in un programma di incontri che si aprirà al mattino con un seminario dedicato all'etnomusicologia dialogica e proseguirà al pomeriggio con una piccola rassegna di film dedicati alla musica della Sardegna. Quindila proiezione alle 18 del documentario "Manténnere", seguita da un concerto dei cantori del Cuncordu "Sos Zovanos de Su Rosariu", protagonisti del film.



