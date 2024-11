Quasi 2500 iscritti per CagliariRespira, modifiche al traffico

La 16ª PAN CagliariRespira - 15º Memorial Delio Serra, in programma domani mattina, vedrà quasi 2500 iscritti impegnati nella manifestazione podistica: un appuntamento che prevede la Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari, la KARALIStaffetta e la SEIKaralis - oltre alla KIDSRun che si svolgerà invece oggi pomeriggio all'interno della Fiera.

Per consentire il transito dei podisti è resa necessaria una modifica temporanea alla circolazione. E' prevista infatti l'istituzione del divieto di transito dalle 7 alle 13 di domani, 1/12/2024 (esclusi i veicoli al seguito della manifestazione), all'occorrenza, sino al passaggio dell'ultimo concorrente e alla bonifica del percorso, nei quartieri di Stampace Basso e S.

Avendrace, dove circolazione veicolare verrà sospesa per il tempo necessario al transito dei maratoneti in tutte le strade ricomprese all'interno del perimetro delimitato da viale Diaz (semicarreggiata da piazza Scopigno a piazza Amendola); viale Diaz (semicarreggiata da piazza Amendola a via Rockefeller); piazza Marco Polo (esclusa l'area di sosta); via Messina (tratto compreso tra via Firenze e viale Diaz); via Caboto (tratto compreso tra viale Colombo e viale Diaz); via Siracusa (tratto compreso tra via Palermo e viale Diaz); via Catania (tratto compreso tra via Palermo e viale Diaz); via Degli Sport; via Monte Mixi (tratto verso viale Diaz); viale Cimitero (tratto compreso tra viale Bonaria e viale Diaz); via Sonnino (tratto compreso tra piazzetta Lippi e viale Diaz esclusi autobus di linea); via Giolitti (da piazza de Gasperi a via Sonnino); via Pirastu; piazza Deffenu (per la sola corsia che immette in piazza Amendola); piazza Amendola; viale Regina Margherita (da via E. d'Arborea a piazza Amendola nella medesima direzione di marcia escluso autobus di linea); via Roma corsie autobus; via Roma portici in entrambi i sensi di marcia da piazza Amendola a via Sassari, esclusi mezzi pubblici (CTM e ARST) provenienti da via Sassari/viale la Playa e i veicoli in uscita dal parcheggio stazione nel tratto di via Roma compreso tra via Sassari e il largo Carlo Felice con direzione lungomare 11 settembre 2001; via Sassari da v.le La Playa a via Roma, esclusi mezzi pubblici (CTM e ARST) e i veicoli in uscita dal parcheggio stazione; largo Carlo Felice (semicarreggiata con direzione piazza Yenne); via Baylle (tratto compreso tra via Savoia e via Dettori); via Baylle (tratto compreso tra via del Mercato Vecchio e via Roma; via Napoli (tratto compreso tra via Sardegna e via Roma); via Barcellona (tratto compreso tra via Sardegna e via Roma); via Dettori (da via Baylle al largo Carlo Felice); via S. Margherita (da via S. Giorgio a via Azuni nel medesimo senso di marcia); piazza Yenne; via Carloforte; corso Vittorio Emanuele II; via Caprera (nel tratto tra via Mameli e il corso Vittorio Emanuele); via Palabanda (da via Dei Carbonazzi al corso Vittorio Emanuele II); via Tigellio (da via S. Ignazio da Laconi al corso Vittorio Emanuele nel medesimo senso di marcia); viale Trento; piazza Annunziata; via De Magistris; viale Merello (da via Don Bosco a via De Magistris nella medesima direzione di marcia); via Nazario Sauro; via Cesare Battisti (in entrambi i sensi di marcia); via Zara (da via Vittorio Veneto a viale Trento); via Rovereto; viale Trieste (in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via XXIX Novembre 1847 a viale S.

Avendrace); viale S. Avendrace da Viale Trento a Via Flumendosa; via Rio Massari; via Temo; via S. Paolo (da via Posada a viale Trieste nella medesima direzione di marcia); via Renzo Frau; via Bruscu Onnis; via Roma prolungamento in entrambi i sensi di marcia da via Sassari a v.le Trieste; via Campioni d'Italia 1969/1970 (solamente la corsia riservata ai mezzi pubblici); bretella di innesto dall'Asse Mediano a viale Campioni d'Italia 1969/1970; via Pessagno (da uscita per viale Ferrara a piazza Marco Polo); via Fiorelli (bretella, da viale Campioni d'Italia 1969/1970 a via Vespucci); via Vespucci (da bretella per via Fiorelli a viale S.Bartolomeo); viale S.Bartolomeo (da rotatoria viale Campioni d'Italia 1969/1970 a via Tramontana); via Tramontana (dalla rotatoria di S. Bartolomeo a viale Poetto nella medesima direzione di marcia); viale Poetto solamente la corsia riservata agli autobus con direzione piazza Arcipelaghi e a seguire la corsia di dx sino a piazza Arcipelaghi); piazza Arcipelaghi; lungosaline Poetto (corsia parcheggi da piazza Arcipelaghi a via Elba); via Elba; lungomare Poetto (corsie podisti e ciclabile); via La Palma; pista ciclabile (da via La Palma al Molo S. Elmo denominata "pista ciclabile Su Siccu Molentargius");  via Caboto (nel tratto compreso tra il Molo S.

Elmo e il viale Diaz, nel medesimo senso di marcia).



