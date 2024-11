Nuovo vescovo Iglesias, è Mario Farci preside facoltà teologica

Don Mario Farci, 57 anni, attuale preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna, è il nuovo vescovo di Iglesias. La nomina è arrivata questa mattina con una lettera dalla Nunziatura Apostolica della Santa Sede, letta in una conferenza stampa da monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari dal gennaio 2020 e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana dal 5 luglio 2022.

"Per me è stata una grande sorpresa, la nomina giunge pe rme improvvisa e mi metto a disposizione di quello che la Chiesa vorrà - sono le sue prime parole - il mio primo pensiero è stato per gli operai della Portovesme srl e alle famiglie dei due ragazzi che sono deceduti una settimana fa".

La presa di possesso della Diocesi di Iglesias, ora in mano all'amministratore apostolico il cardinale Arrigo Miglio, avverrà non prima di febbraio.



Mons. Baturi 'momento importante per Chiesa'

"Il Santo Padre ha nominato monsignor Mario Farci, preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sardegna e appartenente al Clero di Cagliari, Vescovo di Iglesias. È un momento importante per lui, per la Chiesa d'Iglesias, ma anche per la Chiesa di Cagliari, che vede con gioia un proprio figlio essere elevato, essere eletto a successore degli Apostoli". Lo dice l'arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei, monsignor Giuseppe Baturi. "E' questo momento che ci esorta ad assumere alcuni sentimenti, anzitutto la lode a Cristo, nostro Pastore, perché nel succedersi dei pastori della Chiesa noi dobbiamo riconoscere sempre la presenza di Cristo, come colui che regge la Chiesa, che la guida, che la sostiene. E proprio questo succedersi di uomini deve aiutarci a riconoscere la continuità della presenza di Cristo, nostro Pastore - osserva - Gli uomini intervengono, dando la ricchezza della propria umanità, ma è Lui che regge la Chiesa. In questi momenti dobbiamo saper elevare lo sguardo per riconoscere le orme del risorto dentro la nostra storia. Un ultimo pensiero a don Mario - conclude - lo abbiamo conosciuto così, lo abbiamo apprezzato, gli auguriamo ogni fecondità".

Mons. Mura, 'felice per don Mario'

"Felice per don Mario e per la Chiesa di Iglesias. Parla la sua storia e il suo ministero, come anche il servizio di preside della nostra Facoltà". Lo dice il presidente della Conferenza episcopale sarda e vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, commentando la nomina di don Mario Farci a vescovo di Iglesias. "Lo incoraggio con tutti i vescovi a vivere con gioia e coraggio questo compito episcopale per il bene di tutta la Chiesa", conclude..

