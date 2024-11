Modifiche al traffico al Poetto in zona Piazza degli Arcipelaghi

Per consentire alla ditta incaricata di procedere con lo svolgimento dei lavori di riqualificazione della Piazza degli Arcipelaghi, nella zona interessata dal cantiere sarà temporaneamente modificata, a partire da lunedì 2 dicembre 2024, la circolazione veicolare e pedonale.

Il provvedimento è stato adottato con Ordinanza n.2914 firmata il 28 novembre 2024 dal Dirigente del Servizio Opere strategiche, Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti e riguarda, nello specifico, la chiusura della contro strada via Lungo Saline adiacente alla Piazza degli Arcipelaghi.

Dovrà sempre essere garantito il transito in sicurezza dei pedoni.



