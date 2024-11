Spaccate e furti nei negozi del centro a Sassari, due in manette

Due persone sono state arrestate e una denunciata dai carabinieri della Compagnia di Sassari, perché ritenute responsabili della catena di furti notturni "con spaccata", messi a segno nelle scorse settimane nei negozi del centro città.

I carabinieri al termine delle indagini coordinate dalla Procura, hanno individuato i presunti autori dei furti: sono un 24enne sassarese e un 35enne di Alghero, che su disposizione del gip del tribunale di Sassari che li ha sottoposti a interrogatorio preventivo, sono stati arrestati ieri. Uno è stato trasferito nel carcere di Bancali, mentre per l'altro sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico.

Una donna di 26 anni, sassarese, è stata denunciata come complice, perché almeno in un'occasione avrebbe fatto da "palo" ai due arrestati.

I colpi per cui i due uomini sono stati arrestati sono stati messi a segno a più riprese a ottobre e novembre in sei fra bar e negozi: i due servendosi di grossi massi sfondavano le vetrine per entrare nei locali e scappavano con il registratore di cassa.

Sono stati identificati grazie alle immagini registrate dai vari sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali e pubblici installati nelle vie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA