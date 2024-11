Premio Monte Arci, al cantante Mal la menzione Lorighittas d'oro

Nasce il Premio Monte Arci. Il concorso è organizzato dal Consorzio di gestione dell'omonimo Parco costituito da dieci comuni, con Morgongiori ente capofila guidato dal sindaco Paolo Pistis, che presiede anche il consorzio. La cerimonia di premiazione sabato 30 novembre alle 18 nel corso di un galà ad ingresso gratuito in programma nel salone del Ceas Monte Arci.

Tre le categorie: suoni, saperi e sapori, più la menzione Lorighittas d'oro, dal nome della tipica pasta di Morgongiori, assegnata quest'anno al cantautore Mal, che terrà per l'occasione un concerto. Premio speciale al Cagliari calcio per la creazione della maglia ispirata all'ossidiana di Pau nel Parco del Monte Arci; Premio straordinario all'atleta olimpionico a Stefano Oppo di Oristano, canottiere campione del mondo e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi.

Per la sezione suoni, riconoscimenti al compositore Andrea Cutri di Cabras e alla pianista, didatta e concertista Cinzia Casu di Oristano; per i saperi allo street artist Manu Invisible insieme alla vicedirettrice del tg1 Incoronata Boccia, alla scrittrice Chiara Miscali di Ardauli, allo scrittore Matteo Porru, alla scrittrice e assessora alla Cultura di Cagliari, Maria Francesca Chiappe, e all'economista Franco Mannoni; per i sapori lo chef Roberto Serra, il Riso Passiu di Oristano, la pasticceria La Dolce Vita di Ghilarza, la cantina Contini di Cabras e la 3A di Arborea.

"L'obiettivo della manifestazione - spiega Pistis - è quello della valorizzazione del nostro territorio, delle tradizioni e della comunità tutta, fiera di preservare, rafforzare e tramandare la nostra identità, nonché di valorizzare la nostra tipicità gastronomica che conferisce il nome al Premio, che verrà replicato negli anni a venire".



