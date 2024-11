Più agenti e vigilanza a Pirri, torna il presidio nelle strade

Da novembre è operativo un servizio di pattuglia giornaliera della Polizia locale, dedicato esclusivamente al territorio della Municipalità di Pirri.

Dopo le iniziative dell'amministrazione comunale di Cagliari, l'attenzione si concentra anche alla sicurezza di Pirri con un presidio che prevede due attività di controllo con altrettanti volanti che si daranno il turno garantendo una copertura dalla mattina alla sera per le strade della Municipalità, in attesa dei lavori di restauro nella storica sede della Polizia locale di Pirri.

"Un altro passo in avanti - ha commentato la presidente della Municipalità Maria Laura Manca - Continuiamo a lavorare per tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale e per rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Per noi la sicurezza è un fattore prioritario, come lo è il recupero delle strutture storiche di Pirri, simbolo identitario per la popolazione locale. Ringrazio ancora una volta il Sindaco Massimo Zedda per l'attenzione e la sua sensibilità per la comunità pirrese".

La data di partenza dei lavori all'immobile della sezione di Polizia municipale di via Riva Villasanta n. 56 è prevista entro fine gennaio 2025 e riguardano in prima istanza il restauro della facciata con la sua messa in sicurezza. È in fase di verifica la ristrutturazione interna dell'immobile.



